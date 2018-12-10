Нурмагомедов будет ждать суда больше месяца

Слушание по делу о драке между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором после UFC 229 в Лас-Вегасе перенесено на 29 января.

Спортивная комиссия Невады должна была рассмотреть дело 10 декабря, сообщает Valetudo. Об отсрочке удалось договориться представителям Нурмагомедова. Ранее такую же отсрочку получил и Макгрегор. За участие в потасовке спортсменам грозит штраф и отстранение от боёв на определённый срок.

7 октября в США состоялся «бой века», в котором Нурмагомедов победил Макгрегора. Сразу после боя в октагоне и за его пределами завязалась потасовка, россиянин набросился на команду ирландца с кулаками. В качестве санкций спортсмен не получил свой пояс. Результат боя отменён не был.

Как писал News.ru, Нурмагомедов объявил о старте продаж своей книги.