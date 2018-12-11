Макгрегор может завершить карьеру 

Тренер ирландского бойца MMА Конора Макгрегора Джон Кавана заявил, что его подопечный может не вернутся в октагон.
«Я не знаю вернется ли Конор Макгрегор. Но я знаю одно, что после двух поражений ему будет это сделать очень трудно», — приводит слова Канавы Tofight.
По словам тренера, Конору 30 лет, у него двое детей и вряд ли он захочет вставать по утрам для того, чтобы получать по лицу.
Крайний поединок ирландец провел против россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229. Россиянин защитил титул чемпиона удушающим приемом.