Макгрегор может завершить карьеру

«Я не знаю вернется ли Конор Макгрегор. Но я знаю одно, что после двух поражений ему будет это сделать очень трудно», — приводит слова Канавы Tofight.

По словам тренера, Конору 30 лет, у него двое детей и вряд ли он захочет вставать по утрам для того, чтобы получать по лицу.