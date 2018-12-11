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Усик захотел побить обидевшего Ковалёва американца 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик признался, что готов провести бой против американца Андре Уорда.
«Хочу ли встретиться на ринге с Уордом? Да», — приводит слова украинского боксера Fighthype.
Уорд — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступающий во второй средней и полутяжёлой весовых категориях. Он является олимпийским чемпионом в полутяжелом весе. В ноябре 2018 года он победил россиянина Сергея Ковалёва.
Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев назвал украинца номером один в мире и заявил, что бой с ним станет для него последним в карьере, сообщал News.ru.
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