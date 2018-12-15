Боец UFC раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за желание драться с Мейвезером

Ли выразил мнение, что россиянин поспешно желает встречи с Мейвезером.

"Посмотрите на Хабиба: он выиграл один поединок и уже собрался драться с Мейвезером за $100 млн Хорош, это не так работает. Это марафон. Продолжай работать, убирай претендентов и затем, возможно, получишь супербой.