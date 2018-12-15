Топовый легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли высказался о возможном поединке чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мейвезера, передает "Советский спорт".
Ли выразил мнение, что россиянин поспешно желает встречи с Мейвезером.
"Посмотрите на Хабиба: он выиграл один поединок и уже собрался драться с Мейвезером за $100 млн Хорош, это не так работает. Это марафон. Продолжай работать, убирай претендентов и затем, возможно, получишь супербой.
Жорж Сен-Пьер защитил титул девять или десять раз, прежде чем заговорил о подобном. В спорте так и должно быть. Давайте вернемся к настоящему спорту", — приводит слова Ли MMA Mania.