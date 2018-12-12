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Швейцарский боец рассказал об объятиях с Путиным 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Швейцарский боец Fight Nights Ясуби Эномото рассказал Life, что «шокировал» охрану Владимира Путина своими объятиями с российским президентом.
По словам бойца, этот случай произошел после его последнего поединка в Сочи. Эномото победил и Путин пожал ему руку и похлопал по шее, поздравляя с победой.
«В ответ и я похлопал его по шее и приобнял. <…> Это вызвало шок у телохранителей Путина!» — рассказал боец.
По словам Эномото, он не знал, что в России нельзя прикасаться к главе государства.
Эномото, называющий себя «швейцарским японо-перуанцем», 27 декабря проведет бой с россиянином Романом Копыловым за титул чемпиона Fight Nights в среднем весе. Поединок состоится в Москве в Cition Hall.
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