Швейцарский боец рассказал об объятиях с Путиным

Швейцарский боец Fight Nights Ясуби Эномото рассказал Life, что «шокировал» охрану Владимира Путина своими объятиями с российским президентом.

По словам бойца, этот случай произошел после его последнего поединка в Сочи. Эномото победил и Путин пожал ему руку и похлопал по шее, поздравляя с победой.

«В ответ и я похлопал его по шее и приобнял. <…> Это вызвало шок у телохранителей Путина!» — рассказал боец.

По словам Эномото, он не знал, что в России нельзя прикасаться к главе государства.

Эномото, называющий себя «швейцарским японо-перуанцем», 27 декабря проведет бой с россиянином Романом Копыловым за титул чемпиона Fight Nights в среднем весе. Поединок состоится в Москве в Cition Hall.