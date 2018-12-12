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Бойцы UFC недовольны своими зарплатами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, а с недавних пор и промоутер поединков по ММА Оскар Де Ла Хойя заявил журналистам, что презирает главу UFC Дану Уайта за то, что тот мало платит свои бойцам, зарабатывая на них миллионы, сообщает USA Today.
«Бойцы подходят ко мне и говорят: „Нам недостаточно платят. UFC был продан за четыре миллиарда долларов, а мы изо всех сил пытаемся свести концы с концами“», — заявил Оскар Де Ла Хойя.
Промоутер приводит пример, что некому бойцу платят всего 50 тысяч долларов, в то время как платную трансляцию поединка приобретают более миллиона зрителей по всему миру.
В заключение Де Ла Хойя намекнул, что президенту UFC, стоит позаботиться о своих бойцах, которые сделали его богатым.
Ранее Дана Уайт в разговоре с журналистом USA Today раскритиковал первый турнир по смешанным единоборствам, организованный промоутерской компанией Оскара Де Ла Хойи. В главном поединке вечера встретились ветераны ММА 48-летний Чак Лиделл и 43-летний Тито Ортиз. Ортиз нокаутировал Лиделла в первом раунде. Уайт, которого с проигравшим связывает многолетняя дружба, выразил надежду, что кто-нибудь вызовет Де Ла Хойю на поединок и также «вырубит» в первые минуты боя.
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