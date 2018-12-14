Рэпер Джиган разбирается в единоборствах

13 декабря в разгар московской снежной зимы в столице России прошла открытая тренировка, организатором которой выступал боец UFC — Алексей Олейников. В мероприятии приняли участие известные личности: рэпер Джиган, актёры Михаил Пореченков Владислав Дёмин , боксёры Дмитрий Кудряшов и Светлана Кулакова, бойцы UFC Дмитрий Сосновский, Николай Каушанский и Дмитрий Смоляков, тяжелоатлет Михаил Кокляев. Тренировка была направлена на популяризацию здорового и спортивного образа жизни среди населения посредством силовых видов спорта.

Ни для кого не секрет, что Джиган с детства занимается спортом и, несмотря на напряженный график выступлений, один из немногих в шоу-бизнесе, кто может похвастаться своими навыками в сфере единоборств. Выступая на различных соревнованиях, исполнитель показывал себя с лучшей стороны.

Джиган, как любой профессионал, имея свои тактики и секреты в области боевых искусств, с легкостью смог продемонстрировать их на открытой тренировке. Он смог показать лучшие качества, которые характерны настоящему богатырю. Стоит помнить, что спорт не только укрепляет здоровье и увеличивает силу, но и является эффективным способом сплочения команды.