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Известный российский актер назвал Макгрегора «петухом» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Популярный российский актер театра и кино Михаил Пореченков высказал отношение к ирландскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору, сообщает "Советский спорт".
По словам актера, ему нравятся спокойные и скромные спортсмены.
"Федор Емельяненко — один из моих любимых бойцов. Алексей Олейник тоже замечательный. УМне нравятся скромные, спокойные и уважительно относящиеся к своим соперникам, а вместе с тем внутренне очень сильные и собранные люди. Таких талантов у нас много. Конор Макгрегор? Петух", — сказал Пореченков в интервью youtube-каналу BSNEWS.
Макгрегор известен своим вызывающим поведением и громкими высказываниями.
Ранее сообщалось, что российский боец MMA — в Книге рекордов Гиннеса в четырех номинациях.
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