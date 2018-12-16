Российский боец MMA — в Книге рекордов Гиннеса в четырех номинациях

Достижения российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника включены в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Sport24.

Отныне 41-летнему Олейнику принадлежат мировые рекорды по числу побед после сдачи соперника (45), по количеству боев за календарный год (19), а также по длительности карьеры (22 года и 35 дней на момент регистрации достижения). Кроме этого Олейник обладает наибольшим размахом рук среди бойцов MMA (206,5 см).

Олейник начал профессиональную карьеру в ноябре 1996 года. В первый же день он победил трех украинцев — Александра Кругленко, Сергея Залихватко и Артема Кондратко. Всего на его счету 57 побед в 69 поединках.

Ранее боец Шлеменко победил немца Билльштайна на турнире в Екатеринбурге.