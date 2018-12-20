Кормье признан лучшим бойцом этого года

Чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американский спортсмен Даниэль Кормье признан лучшим бойцом текущего года по версии телеканала ESPN.

Кормье возглавил рейтинг бойцов по версиям ESPN и UFC вне зависимости от весовых категорий. В нынешнем году он провёл три боя, одержав победы во всех поединках. Он провёл защиты своих титулов в обоих весовых категориях. Такой результат является уникальным.