Чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американский спортсмен Даниэль Кормье признан лучшим бойцом текущего года по версии телеканала ESPN.
Кормье возглавил рейтинг бойцов по версиям ESPN и UFC вне зависимости от весовых категорий. В нынешнем году он провёл три боя, одержав победы во всех поединках. Он провёл защиты своих титулов в обоих весовых категориях. Такой результат является уникальным.
News.ru сообщал, что президент UFC Дэйна Уайт изъявил желание провести третий бой в тяжёлом весе между американцами Дэниэлем Кормье и Джоном Джонсом.