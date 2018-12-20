Отец Нурмагомедова заговорил о завершении карьеры сына

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, когда 30-летний спортсмен собирается завершить профессиональную карьеру.

«До завершения карьеры Хабибу 3−4 боя осталось. Думаю, достаточно. Как сложится, один Всевышний знает, но таковы планы», — передаёт его слова Sport24.

Нурмагомедов-старший добавил, что Хабибу осталось провести всего один поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

7 октября 2018 года 30-летний россиянин отстоял титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором

Российский боец остаётся непобеждённым в MMA: в его активе 27 побед в 27 поединках. 11 из них он провёл под эгидой UFC. У Макгрегора — 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC.

Как писал News.ru, отец Нурмагомедова посетовал на излишнюю популярность.