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Глава UFC рассказал о главном недостатке Макгрегора 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о проблемах с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Глава организации назвал недостатки спортсмена.
"С Конором трудно иметь дело? Да, но он того стоит. Если люди спросят меня, какая самая большая проблема, связанная с Конором, я отвечу, что он не приходит вовремя. А так Конор невероятен. Он веселый парень, забавный, отличный боец, на него интересно смотреть. Если бы еще приходил вовремя, был бы просто идеален. Он был бы совершенен. Мы являемся глобальным видом спорта, поэтому, когда проводим пресс-конференцию, находимся в прямом эфире на весь мир. А когда Конор не приходит на нее и не делает это еще 30 минут, то это проблема", — отметил Уайт в подкасте Barstool Sports.
Напомним, что ирландец также известен своим вызывающим поведением и громкими высказываниями.
Ранее Макгрегор намекнул на возвращение в 2019 году.
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MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Советский спорт
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