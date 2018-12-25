Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 24 Дек 2018 в 9:15 PST Боец смешанного стиля (ММА) посетил съемочную площадку знаменитого сериала "Возрождение Эртугрула".

Фотографиями с актерами дагестанец поделился со своими подписчиками в инстаграме. В частности, он сфотографировался с Энгином Алтаном.

Ранее Нурмагомедов сделал символическое вбрасывание перед началом матча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).