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Хабиб Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала 

Газета.Ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в турецкой столице Стамбуле, сообщает "Советский спорт".
Боец смешанного стиля (ММА) посетил съемочную площадку знаменитого сериала "Возрождение Эртугрула".
Фотографиями с актерами дагестанец поделился со своими подписчиками в инстаграме. В частности, он сфотографировался с Энгином Алтаном.
Ранее Нурмагомедов сделал символическое вбрасывание перед началом матча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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