Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в турецкой столице Стамбуле, сообщает "Советский спорт".
Боец смешанного стиля (ММА) посетил съемочную площадку знаменитого сериала "Возрождение Эртугрула".
Фотографиями с актерами дагестанец поделился со своими подписчиками в инстаграме. В частности, он сфотографировался с Энгином Алтаном.
Ранее Нурмагомедов сделал символическое вбрасывание перед началом матча между СКА и ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).