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Боец UFC опубликовал видео тренировки с Дзюбой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Опубликован видеоролик, посвященный совместной тренировке по смешанным единоборствам (MMA) с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артёма Дзюбы и бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выступающего в тяжелом весе, Александра Волкова.
Видео размещено на YouTubе-канале UFC Russia. Тренировка прошла в конце ноября.
"Это было нереально сложно и трудно, но очень увлекательно и интересно. Особенно спарринг. Я в первый раз в капе занимался. Устал безумно, но многое для себя почерпнул. Все смотрите и любите спорт, UFC, футбол", — сказал футболист.
Ранее "Зенит" пообещал, что следующая встреча спортсменов состоится на футбольном поле.
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MMA , Александр Волков , Зенит
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