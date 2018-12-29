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Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула 

Lenta.ru + ещё 30 2 часа назад
Фото: Mike Lawrie / Getty Images
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниель Кормье принял решение отказаться от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает ESPN.
39-летний спортсмен заявил, что не намерен дожидаться, пока его лишат пояса. Бой за вакантный титул запланирован на 30 декабря на UFC 232. В поединке сойдутся шведский боец Александр Густафссон и бывший чемпион, американец Джон Джонс.
В 2018-м Кормье также стал чемпионом в тяжелом весе, победив Стипе Миочича на UFC 226 в июле. Он также успешно защитил звание, победив американца Деррика Льюиса. В самом начале года Кормье провел защиту титула в полутяжелом весе, превзойдя турка Волкана Оздемира. Американец удерживает первую строчку в рейтинге UFC без учета весовых категорий.
Кормье дебютировал в MMA в 2009 году. С тех пор боец провел 29 поединков. В них он одержал 22 победы. Единственное поражение Кормье нанес Джонс. Матч-реванш с этим же оппонентом Кормье также проиграл, однако бой был признан несостоявшимся из-за нарушений Джонсом антидопинговых правил.
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MMA , Джон Джонс
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