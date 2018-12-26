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Боец UFC пережил взрыв гранаты 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Боец смешанного стиля (ММА) Алекс Оливейра оказался вовлечен в конфликт в родном городе Тре Риос (Бразилия), в ходе которого в него кинули гранату. Слова спортсмена приводит MMA Fighting со ссылкой на его интервью местному телеканалу TV Rio Sul.
Оливейра ехал в машине на заправку и увидел, что члены его семьи с кем-то ругаются. По описанию бойца, люди, с которыми конфликтовали его родные, были вооружены, и в один момент перед лицом его племянника оказался пистолет. Оливейра вышел из машины, чтобы помочь, однако секунды спустя в его направлении полетела граната.
Она взорвалась в стороне от бойца, однако осколки попали в его ногу. Он отправился в госпиталь, а уже оттуда — в полицию.
Оливейра выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Последний бой он проводил на турнире UFC 231 и проиграл Гуннару Нельсону удушающим приемом во втором раунде. Всего же на его счету 18 побед, шесть поражений и одна ничья. Также два боя с участием бразильца были оставлены без результата.
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