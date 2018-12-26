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Хабиб Нурмагомедов пошутил по поводу драки хоккеистов 

Газета.Ru 6 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
По ходу второго периода на льду произошла драка между нападающим петербургской команды Виктором Тихоновым и форвардом москвичей Павлом Карнауховым. На этот эпизод Нурмагомедов забавно отреагировал в инстаграме, вспомнив эпизод со своим прыжком в толпу по окончании боя с Конором Макгрегором.
"Вот это я уже понимаю на хоккей пришли, да? Главное, чтобы после боя на зрителей не прыгали", — сказал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов побывал на съемках турецкого сериала.
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MMA , Видео , Павел Карнаухов , Виктор Тихонов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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