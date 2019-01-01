Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру 

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мейвезера над японцем Насукавой. Ирландец обратил внимание на гонорар американца.
«Эти $9 млн не удержат тебя в моём топе [вероятных соперников], пацанчик», — написал боец MMA в своём Twitter.
That 9 milli won’t keep you on top of my list for long, kid. #Forbesy pic.twitter.com/zyjzKFYPq1— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2019 г.
Непобеждённый боксёр принял участие в выставочном поединке на турнире организации Rizin. Поединок предусматривал три раунда по три минуты. Флойд нокаутировал оппонента спустя две минуты после начала встречи.
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