Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мейвезера над японцем Насукавой. Ирландец обратил внимание на гонорар американца.

«Эти $9 млн не удержат тебя в моём топе [вероятных соперников], пацанчик», — написал боец MMA в своём Twitter.

That 9 milli won’t keep you on top of my list for long, kid. #Forbesy pic.twitter.com/zyjzKFYPq1— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2019 г.

Непобеждённый боксёр принял участие в выставочном поединке на турнире организации Rizin. Поединок предусматривал три раунда по три минуты. Флойд нокаутировал оппонента спустя две минуты после начала встречи.