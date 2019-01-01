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Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру 

News.ru 8 часов назад
Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мейвезера над японцем Насукавой. Ирландец обратил внимание на гонорар американца.
«Эти $9 млн не удержат тебя в моём топе [вероятных соперников], пацанчик», — написал боец MMA в своём Twitter.
Непобеждённый боксёр принял участие в выставочном поединке на турнире организации Rizin. Поединок предусматривал три раунда по три минуты. Флойд нокаутировал оппонента спустя две минуты после начала встречи.
Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после боя с британцем Энтони Джошуа. Знаменитый курянин должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.
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Комментарии
MMA , Энтони Джошуа , Конор Макгрегор , Александр Поветкин
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