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Выбран лучший нокаут 2018-го в MMA 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Lenta.ru
Спортивный портал MMA Fighting определился с лучшим нокаутом 2018 года в смешанных единоборствах. Сам эпизод был опубликован в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата.
Редакция MMA Fighting остановила свой выбор на ударе мексиканца Яира Родригеса в поединке против корейского бойца Чан Сон Джона. Бой состоялся 10 ноября 2018-го на UFC Fight Night 139, приуроченному к 25-летию организации. Родригесу удалось контратаковать Джона ударом локтя, при этом едва ли не согнувшись пополам в попытке уклониться.
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