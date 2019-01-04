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Конор Макгрегор стал отцом во второй раз 

News.ru 11 часов назад
Фото: News.ru
Ирландский боец UFCКонор Макгрегор и его супруга Ди Девлин второй раз стали родителями. 30-летний спортсмен рассказал об этом в своём Instagram.
«Собираемся домой с двумя моими здоровыми малышами и их энергичной и здоровой супермамой. 2019-й начался как нельзя лучше! Всем большое спасибо за хорошие пожелания», — подписал боец фотографию.
Пол и имя ребёнка пока держатся в секрете.
Ранее News.ru писал о том, что первенец принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл будет воспитыватьсяв «нормальных» условиях, несмотря на его положение в обществе. Родители пообещали сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от чрезмерного внимания публики.
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MMA , Конор Макгрегор , принц Гарри
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