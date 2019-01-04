Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

Ирландский боец UFCКонор Макгрегор и его супруга Ди Девлин второй раз стали родителями. 30-летний спортсмен рассказал об этом в своём Instagram. «Собираемся домой с двумя моими здоровыми малышами и их энергичной и здоровой супермамой. 2019-й начался как нельзя лучше! Всем большое спасибо за хорошие пожелания», — подписал боец фотографию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 4 Янв 2019 в 8:57 PST Пол и имя ребёнка пока держатся в секрете. Ранее News.ru писал о том, что первенец принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл будет воспитыватьсяв «нормальных» условиях, несмотря на его положение в обществе. Родители пообещали сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от чрезмерного внимания публики.