UFC признал прием российского бойца лучшим в году

Болевой прием в исполнении российского бойца смешанного стиля (ММА) Забита Магомедшарипова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате, был признан лучшим в 2018 году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC.

Магомедшарипов победил американца Брэндона Дэвиса на турнире UFC 228, совершив рычаг колена. Он ухватил его за ногу и заставил сдаться. Этот прием UFC назвала лучшим в 2018-м.

Россиянин выступает в UFC с 2017 года. В четырех боях под эгидой промоушена он одержал четыре победы. Следующий поединок спортсмен проведет с Джереми Стивенсом 2 марта.