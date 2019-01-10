Макгрегор вознамерился вернуться в бокс

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намерен вернуться в бокс. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Boxing Kingdom.

По информации источника, Макгрегор ведет переговоры о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Поли Малиньяджи. Другие источники уточняют, что обсуждение находится в предварительной стадии.

Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера-младшего. Бой завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде.

Малиньяджи помогал ирландцу готовиться к боксерскому дебюту, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, и итальянец покинул тренировочный лагерь Макгрегора. Причиной разногласий послужила публикация фотографий находящегося в нокдауне Малиньяджи. Американец уверял, что упал в результате толчка, Макгрегор заявлял об обратном.