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Макгрегор вознамерился вернуться в бокс 

Lenta.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор намерен вернуться в бокс. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Boxing Kingdom.
По информации источника, Макгрегор ведет переговоры о поединке с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Поли Малиньяджи. Другие источники уточняют, что обсуждение находится в предварительной стадии.
Макгрегор дебютировал в боксе в августе 2017 года поединком против непобежденного американца Флойда Мэйуэзера-младшего. Бой завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде.
Малиньяджи помогал ирландцу готовиться к боксерскому дебюту, но в какой-то момент между ними произошел конфликт, и итальянец покинул тренировочный лагерь Макгрегора. Причиной разногласий послужила публикация фотографий находящегося в нокдауне Малиньяджи. Американец уверял, что упал в результате толчка, Макгрегор заявлял об обратном.
Макгрегор выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате. В последнем поединке по правилам ММА в октябре 2018-го он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Всего на счету ирландца 21 победа при 4 поражениях в ММА. В прошлом он владел титулами чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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