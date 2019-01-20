Две самые горячие девушки в UFC подрались между собой. Бой продлился 7 минут

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ufc_italy (@italy_ufc) 25 Июл 2018 в 2:16 PDT Сегодня произошло (происходит) весьма значимое событие для UFC. В 2018-м организация заключила очень выгодный контракт с ТВ-гигантом ESPN. За пять лет сильнейшая лига мира заработает полтора миллиарда долларов и значительно расширит свою аудиторию, а ESPN получит права на показ 15 турниров в год и использование различного контента UFC, связанного с телешоу, пресс-конференциями и взвешиваниями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Showtime baby (@mma_time212) 19 Янв 2019 в 7:47 PST Дебют UFC на новой платформе происходит в эти минуты. Главным поединком вечера станет супербой чемпиона наилгчейшей весовой категории Генри Сехудо и чемпиона легчайшей весовой ТиДжея Диллашоу.

Congrats to Paige on the win. Submission win in the second round. #UFCBrooklyn pic.twitter.com/Uqf7E9tTiu— WMMA Retweets W/Jeremy Ginger (@jginger77) 20 января 2019 г. Несмотря на то, что турнир не является номерным, подбор бойцов в карде выглядит впечатляюще. Тут и бой Дональда Серроне против талантливого проспекта Александра Эрнандеса, и дебют в UFC звезды американского футбола Грэга Харди, и крайне привлекательное противостояние двух самых красивых девушек промоушена. Речь о Пэйдж Ванзант и Рэйчел Остович.

И это, конечно, не просто так. Для UFC действительно важно ярко заявить о себе на новом канале. Остович и Ванзант вполне могут в этом помочь.

Интересно, что даже после анонса этого боя, было не очень понятно, состоится ли он. В ноябре молодой человек Остович избил девушку, сломав ей орбитальную кость. Она попала в больницу, а поединок — под угрозу срыва.

Тем не менее, Рэйчел не стала сниматься с боя. Открыв ее инстаграм, можно понять, что морально она оправилась, оставив инцидент позади.

Для Пэйдж Ванзант это был очень важный поединок. В трех из четырех последних боях она потерпела поражения. Учитывая, что у нее неплохо идут дела вне спорта, можно предположить, что в случае неудачи сейчас, она оставила бы ММА. Может себе позволить.

И начался бой для Ванзант действительно тревожно. Она пропускала тейкдауны и удары, а в середине пятиминутки едва не попалась на удушающий прием. Казалось, Пэйдж серьезно уступает сопернице в габаритах и не очень понимает, что с этим делать.

Во втором раунде положение дел поменялось. На исходе второй минуты Ванзант сумела сбросить Остович со своей спины, после заняв более выгодную позицию. Закончилось все болевым приемом на руку и сдачей Рэйчел.