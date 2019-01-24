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Емельяненко заговорил о завершении карьеры 

Рамблер + ещё 85 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко не исключил, что после поединка с американцем Райаном Бэйдером в Лос-Анджелесе, повесит перчатки на гвоздь, сообщает Sport24.
«Дело не в том, что мне не хочется драться. Но возраст уже дает о себе знать. Посмотрим», — цитирует издание слова спортсмена.
Емельяненко уверяет, что решение будет принимать только после поединка, но задумывается о завершении карьеры боец уже сейчас.
Бой Гран-при «Емельяненко против Бэйдера», в котором будет разыгран чемпионский пояс организации Bellator в тяжёлом весе, состоится 27 января. Американец на пути к финалу одолел Мухаммеда Лаваля и Мэтта Митриона. Россиянин также одержал две победы над спортсменами из США Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом.
Фёдор Емельяненко уже заявлял о завершении карьеры в 2012 году после победного поединка над бразильцем Педро Риззо в Москве. Тогда спортсмен отметил, что на решение о его уходе из профессионального ММА повлияла его семья. Однако в 2015 году боец снова вышел на ринг в рамках новогоднего шоу «RIZIN» в Японии. С тех пор Емельяненко регулярно выступает в турнирах по смешанным единоборствам.
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MMA , Бокс , Фрэнк Мир , Федор Емельяненко
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