Тренер Нурмагомедова сказал СМИ, что реванш с Макгрегором должен состояться

"Я считаю, что этот бой должен состояться и был бы интересен, если рассматривать спортивную составляющую. Будет ли это бой за титул, увидим", — приводит Express слова специалиста.

Мендес также отметил, что Тони Фергюсон, с его точки зрения, больше заслуживает титульного поединка против Нурмагомедова.

"Ну его счету 11 побед. Он всех уничтожил и доказал, что достоин звания чемпиона, потому что всегда возвращается на ринг сильнее", — заявил специалист.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что ближайшим соперником российского бойца в клетке может стать Тони Фергюсон.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация.