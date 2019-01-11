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Тренер Нурмагомедова сказал СМИ, что реванш с Макгрегором должен состояться 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: АР
Тренер российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением относительно шансов на матч-реванш с Конором Макгрегором.
"Я считаю, что этот бой должен состояться и был бы интересен, если рассматривать спортивную составляющую. Будет ли это бой за титул, увидим", — приводит Express слова специалиста.
Мендес также отметил, что Тони Фергюсон, с его точки зрения, больше заслуживает титульного поединка против Нурмагомедова.
"Ну его счету 11 побед. Он всех уничтожил и доказал, что достоин звания чемпиона, потому что всегда возвращается на ринг сильнее", — заявил специалист.
Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что ближайшим соперником российского бойца в клетке может стать Тони Фергюсон.
Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. По итогам инцидента Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) возбудила дисциплинарное расследование, Нурмагомедову грозит дисквалификация.
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Комментарии
MMA , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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