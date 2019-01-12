Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя

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Макгрегор рассказал, что говорил Нурмагомедову после третьего раунда поединка на титул UFC 

RT на русском 2 часа назад
Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор рассказал, что он говорил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову после третьего раунда их поединка.
Ирландец опубликовал в своём Instagram видео, в котором призвал «перестать ныть» американского боксёра Пола Малиньяджи.
«То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он постоянно плакался судье. Даже в четвёртом раунде, находясь в маунте», — написал спортсмен.
По словам ирландца, его это сбило с толку, так как он считает, что у него было больше поводов обращаться к рефери, чем у соперника.
«В первом раунде Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности», — говорится в сообщении.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.
Ранее глава UFC заявил, что повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году.
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MMA , Видео , Хабиб Нурмагомедов
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