Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя

Макгрегор рассказал, что говорил Нурмагомедову после третьего раунда поединка на титул UFC

Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор рассказал, что он говорил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову после третьего раунда их поединка.

Ирландец опубликовал в своём Instagram видео, в котором призвал «перестать ныть» американского боксёра Пола Малиньяджи.

«То же самое я сказал Хабибу после окончания третьего раунда. Он постоянно плакался судье. Даже в четвёртом раунде, находясь в маунте», — написал спортсмен.

По словам ирландца, его это сбило с толку, так как он считает, что у него было больше поводов обращаться к рефери, чем у соперника.

«В первом раунде Хабиб держал меня четыре минуты за ноги при нулевой активности», — говорится в сообщении.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Ранее глава UFC заявил, что повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году.