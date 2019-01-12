«Не скули!»: как Конор провоцировал Хабиба во время боя

Макгергор рассказал, что говорил Хабибу во время поединка

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает конфликтовать с экс-чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи из-за видеозаписи их спарринга. На этот раз ирландец сравнил боксера с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, которому уступил в своем крайнем поединке. По его словам, Поли и Хабиб только регулярно жалуются и «скулят».

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вновь оказался в поле зрения общественности из-за своей склонности к скандалам. На этот раз ирландец продолжил перепалку с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи, а также вновь позволил себе насмешку в адрес российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Малиньяджи был спарринг-партнером Макгрегора перед боем ирландца с боксером Флойдом Мейвезером. Моменты тренировок были запечатлены на камеру, и год назад ирландец в своем инстаграме опубликовал фотографию и видео, на которых он отправляет Поли в нокдаун. Это так обидело американца, что он регулярно стал жестко критиковать Макгрегора, требуя выложить запись всего спарринга, чтобы стало понятно, «что произошло на самом деле».

Если бы он хотел это сделать, то прежде всего показал бы правильные кадры.

Почему он изменил угол фотографии в последнюю минуту? Непонятно, что было до этого, промах, падение или что-то еще», — говорил Малиньяджи.

Накануне появилась информация, что разногласия Поли и Макгрегора могут быть решены на ринге. Сообщалось, что спортсмены ведут переговоры о поединке, а Малиньяджи в очередной раз оскорбил Макгрегора, заявив, что тот никогда не согласится с ним драться.

«Я думаю, что о бое надо спросить Конора. Хочет ли он этот бой? Он прекрасно знает, что я готов подраться. И, если честно, мне кажется, что он не хочет проводить бой. Более того, Конор вообще не должен боксировать. Он не должен драться по правилам ММА. Ему вообще не стоит драться», — цитирует Малиньяджи Fight Hype.

При этом американец подчеркнул, что никаких контактов относительно боя с Макгрегором у него не было. Он не исключил, что именно Конор «распустил этот слух», хотя в реальности никогда не согласится выйти с ним на профессиональный бой.

«Это неправда. Конор — буллщит. Поэтому я не удивлюсь, если этот слух распространил сам Конор, чтобы его имя продолжало мелькать в заголовках. Уверяю вас, он никогда не будет драться со мной», — подчеркнул Малиньяджи.

Ирландец не остался в стороне и ответил на обвинения боксера.

Он сравнил Поли с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Во время боя с Макгрегором Хабиб несколько раз обращался к судье поединка Хербу Дину, призывая того зафиксировать нарушение правил. Это, как высказался Макгрегор, ввело его в состояние недоумения.

«Мне нравится Поли Малиньяджи. На этом видео наша стычка из-за фотографии, которая его расстроила. Да, вы все правильно прочитали. Фотография. Я сказал ему прямо в лицо: «Хватит скулить!». Раньше мне казалось, что все бойцы должны знать об этом», — начал Макгрегор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 11 Янв 2019 в 6:01 PST «То же самое я сказал Хабибу после третьего раунда, который остался за мной: «Хватит ныть, сучка!». В каждом раунде он жаловался рефери. Он даже жаловался в четвертом раунде, когда находился в маунте. Я просто недоумевал», — подчеркнул ирландец.

«Если кто-то и должен был жаловаться рефери, так это я в первом раунде — он четыре минуты держал мою ногу, не делая активных действий.

Как настоящая сучка, жаловался рефери, что я ему пытался выдавить пальцами кадык», — упрекнул Макгрегора россиянина.

В концовке своей пламенной речи Макгрегор назвал Хабиба и Малиньяджи «нищими».

«В последнее время я узнал, что в бойцовском бизнесе много настоящих сучек. Я знаю, что вы нищие ребята. Но не будьте нищими сучками», — заключил он.

Примечательно, что после разбора боя многие эксперты действительно признали, что ирландец вел себя недисциплинированно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Official Boxing News Everyday (@nothingbutboxing) 11 Авг 2017 в 8:59 PDT А Херб Дин заявил, что не стал фиксировать нарушения, поскольку они не мешали Нурмагомедову вести поединок.

38-летний Малиньяджи неоднократно повторял, что на том видео, где Макгрегор якобы отправил его в нокдаун, он просто споткнулся. Это, однако, не убедило ирландца опубликовать запись полностью. Нурмагомедов пока никак не отреагировал на оскорбления Конора. За него это чаще всего делает менеджер Али Абдель-Азиз, известный своим язвительным слогом в отношении ирландца.

После их боя вся слава и внимание прессы отошли Хабибу, поэтому Конор действительно многое потерял для себя.

Возвращение имиджа — главная цель Макгрегора на сегодняшний день, в которой он, судя по всему, не преуспевает, о чем говорят его регулярные отсылки к Нурмагомедову и другим бойцам.