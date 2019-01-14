Нурмагомедов ответил назвавшему его трусом бойцу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Нэйту Диасу, назвавшему его трусом. Запись обращения спортсмена появилась в его Twitter-аккаунте.

«Ты прятался за спинами охранников и сбежал, трус. На записи все видно. В тот вечер мы вас просто размазали, козел», — написал Нурмагомедов.

Диас остался при своем мнении: «Смотри на вещи реально. Ты знаешь, что произошло. Живи с этим».

Ранее 14 января под постом Нурмагомедова, посвященном победе над ирландцем Конором Макгрегором , Диас назвал россиянина трусом. По словам американца, в 2015 году он безнаказанно ударил Нурмагомедова, а члены его команды ничего с этим не сделали.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В октябре он защитил титул, победив Макгрегора болевым приемом. Диас занимает 10-е место в рейтинге легковесов. Он дважды встречался с Магрегором, выиграв и уступив по разу.