Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Монсону поставили титановое бедро 

Газета.Ru + ещё 21 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон прокомментировал свое состояние после операции по замене левого бедра.
Врачи установили спортсмену титановую часть ноги. Несмотря на это россиянин намерен продолжать выходить в октагон.
"Сейчас я чувствую себя гораздо лучше уже хожу с использованием ходунка. В понедельник сразу после операции боль была достаточно сильно ощутима. Вмешательство состояло в замене моего левого бедра на искусственное титановое", — приводит слова бойца Sport24.
Монсон также рассказал о профессионализме врачей в клинике, где ему делали операцию.
"Доктора и медсестры были очень профессиональны, и я получил необходимую заботу о моем здоровье от настоящих экспертов. До операции я едва мог ходить, и я очень благодарен всему персоналу клиники, потому что моя жизнь значительно улучшится", — добавил он.
Ранее отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером.
Газета.Ru: последние новости
Нурмагомедов не намерен проводить повторный бой с Макгрегором Федор Емельяненко определится со своим будущим после финала Гран-при Bellator Российский боец MMA устроил погром в банке
MMA , Джефф Монсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА впервые в истории обыграл «Баварию»
Усика шокировало состояние украинских дорог
Медведева не дала фанату себя поцеловать1
WADA получило данные Московской лаборатории
Норвежский биатлонист пошутил про автомат Калашникова
Видео
00:43
Хоккеисты устроили ледовое побоище в матче МХЛ
Хоккей
00:28
Макгрегор раскрыл сказанное Хабибу во время боя
MMA
00:36
Появилось видео крушения мотовездехода Карякина
Автоспорт
01:06
Как российские хоккеисты провели игровой день в НХЛ
Хоккей Прочее
00:50
Две старушки подрались на Australian Open
Теннис
03:27
Закат Загитовой: Тутберидзе выбрала новую фаворитку
Фигурное катание
02:55
Девушку обвинили в жестоком убийстве Тена
Фигурное катание Статьи
02:26
Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах
Футбол
00:47
Крупному провалу Медведевой нашли оправдание
Фигурное катание
00:50
Медведева назвала страну, где планирует жить
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение