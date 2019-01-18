Отец Нурмагомедова порассуждал о физическом наказании детей

Тренер и отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов порассуждал о воспитании детей. Интервью опубликовано в YouTube-канале предпринимателя и блогера Игоря Рыбакова

«Когда я воспитывал Хабиба мой вес колебался от 82 до 100 килограммов. Может ли профессиональный спортсмен поднять руку на ребенка? Здравомыслящий человек точно нет. Но я мог сказать, что готов его ударить, если он меня выведет из себя. Об этом нужно напоминать», — сказал 56-летний тренер.

В беседе он также отметил, что в его присутствии сын наверняка повел бы себя иначе после поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018-го. Тогда после победы Нурмагомедова и успешной защиты титула чемпиона в легком весе в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием российского бойца. Его поведение повлекло за собой дисквалификацию на неопределенный срок со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Отец Нурмагомедова не смог оформить визу и не присутствовал на бое, который проходил в Лас-Вегасе.

Абдулманап Нурмагомедов — мастер спорта СССР по вольной борьбе, неоднократно выступал на турнирах по боевому самбо. Ведет тренерскую деятельность с 1987 года. Его сын является третьим бойцом UFC согласно рейтингу без учета весовых категорий. В активе 30-летнего бойца 27 побед и ни одного поражения.