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UFC представил новый чемпионский пояс 

Р-Спорт + ещё 9 4 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Victor Decolongon
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил дизайн нового чемпионского пояса.
"Новый чемпионский пояс будет индивидуально кастомизирован под каждого чемпиона с учётом страны происхождения атлета, его весовой категории и количества защищённых титулов. Каждому поясу будет присвоен уникальный серийный номер, а выгравированная подпись президента UFC Дэйны Уайта гарантирует его подлинность", — говорится в релизе на официальном сайте UFC.
Размеры пояса, выполненного из натуральной кожи, составляют 127 см в длину и 30,48 см в высоту, его вес около 4,7 кг. Как отмечается в релизе, на пластине с левой стороны пояса будет обозначено имя чемпиона и весовая категория, а также миниатюра флага страны происхождения победителя. "По краям пластина украшена восемью камнями. За каждую победу в бою за титул чемпиона один камень будет заменяться красным рубином. Место и дата победы будет выгравирована рядом с камнем", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что если атлет защитит чемпионский титул более восьми раз, красные камни будут добавлены на правую пластину, чтобы "навсегда зафиксировать это достижение". Женский чемпионский пояс будет идентичен мужскому в каждой детали, отличаясь только размером и весом. Бойцы, завоевавшие титул в разных весовых категориях, будут награждаться отдельным поясом за каждую победу.
"Основная пластина пояса украшена логотипом UFC из полированного золота, расположенным в центре узора, состоящего из четырехугольников и восьмиугольников. Каждый восьмиугольник содержит 25 линий, символизирующих юбилей промоушена, который организация отметила в 2018 году. Каждый четырехугольник, в свою очередь, имеет восемь линий, олицетворяющих собой стороны октагона", — говорится в релизе UFC.
Впервые обновленный пояс будет вручен победителю боя между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо и обладателем пояса в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу, который состоится в субботу в Бруклине (США).
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