Нурмагомедов огласил список обязательных соперников

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он хотел бы победить, чтобы спокойно уйти из спорта.

«Пока не знаю, сколько мне осталось провести поединков, но если говорить о трех, я бы выбрал Сент-Пьерра, Фергюсона и Мейвезера. Это три парня, которых я могу победить и уйти в отставку величайшим бойцом всех времён», — цитирует Нурмагомедова Fighttime.

Джордж Сент-Пьер — канадский боец, бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион в среднем весе UFC. Тони Фергюсон — американец, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Флойд Мейвезер — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.

В настоящий момент Нурмагомедов не может принимать участия в поединках под эгидой организации. Он ждёт дисциплинарного заседания Атлетической комиссии штат Невада, которая должна определиться с окончательными санкциями в отношении участников массовой драки, авязавшейся на UFC 229 после его поединка с Конором Макгрегором 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Как писал News.ru, «давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним.