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Нурмагомедов огласил список обязательных соперников 

News.ru 17 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он хотел бы победить, чтобы спокойно уйти из спорта.
«Пока не знаю, сколько мне осталось провести поединков, но если говорить о трех, я бы выбрал Сент-Пьерра, Фергюсона и Мейвезера. Это три парня, которых я могу победить и уйти в отставку величайшим бойцом всех времён», — цитирует Нурмагомедова Fighttime.
Джордж Сент-Пьер — канадский боец, бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе и бывший чемпион в среднем весе UFC. Тони Фергюсон — американец, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории. Флойд Мейвезер — непобеждённый американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.
В настоящий момент Нурмагомедов не может принимать участия в поединках под эгидой организации. Он ждёт дисциплинарного заседания Атлетической комиссии штат Невада, которая должна определиться с окончательными санкциями в отношении участников массовой драки, авязавшейся на UFC 229 после его поединка с Конором Макгрегором 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе.
Как писал News.ru, «давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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