Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-чемпион UFC спас жизнь ребенку 

Lenta.ru + ещё 4 8 часов назад
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум спас тонувшего ребенка. Об этом сообщает MMA Fighting.
Боец отдыхал в семьей на пляже в Калифорнии, когда заметил, что два подростка тонут.
«Я разделся и побежал к берегу, чтобы помочь детям. Жена отговаривала меня, потому что это опасно. Но я видел в воде две крошечные головки, которые кричали "Помогите", и прыгнул в воду», — рассказал Вердум.
По словам бойца, он приплыл к тонущим быстрее спасателя.
«Я сказал ему взять девочку, которая сильно кричала, а я помог мальчику. Мне удалось поймать его, и мы поплыли к берегу… Волны были большими. Девочка чуть не утонула три раза», — добавил он.
В активе Вердума 23 победы, восемь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В июне 2015 года он одержал победу над Кейном Веласкесом и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. Последний раз американец выходил на ринг в марте 2018-го — тогда его нокаутировал россиянин Александр Волков. В сентябре боец сдал положительный допинг-тест на тренболон и был отстранен USADA на два года.
Последние новости
Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом Луна столкнулась с неизвестным объектом во время затмения Население России сократилось впервые за десять лет
Комментарии2
MMA , Александр Волков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист сломал арбитру ногу в двух местах3
«Челси» объявил о переходе Игуаина
Еще одна фигуристка заговорила о «правильном» допинге
«Атлетико» принял решение по Морате
Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы8
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:46
«Обманывали весь мир»: от России требуют денег
Зимние виды спорта Статьи
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
00:35
России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио
Летние виды спорта
01:57
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение