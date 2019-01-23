Экс-чемпион UFC спас жизнь ребенку

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум спас тонувшего ребенка. Об этом сообщает MMA Fighting.

Боец отдыхал в семьей на пляже в Калифорнии, когда заметил, что два подростка тонут.

«Я разделся и побежал к берегу, чтобы помочь детям. Жена отговаривала меня, потому что это опасно. Но я видел в воде две крошечные головки, которые кричали "Помогите", и прыгнул в воду», — рассказал Вердум.

По словам бойца, он приплыл к тонущим быстрее спасателя.

«Я сказал ему взять девочку, которая сильно кричала, а я помог мальчику. Мне удалось поймать его, и мы поплыли к берегу… Волны были большими. Девочка чуть не утонула три раза», — добавил он.