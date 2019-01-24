Нурмагомедов получал наслаждение от избиения Макгрегора

Нурмагомедов одолел своего противника удушающим приемом. Перед поединком бойцы не раз вступали в словесные перепалки, всячески оскорбляя друг друга. После боя россиянин был инициатором драки за пределами октагона.

"Я наслаждался, когда бил его по лицу. Очень приятно бить того, кто наговорил про вас много дерьма. Я получал удовольствие от каждого удара. Я сказал ему: "Давай поговорим". После второго или третьего раунда он произнес: "Это просто бизнес". Он пытался заставить меня расслабиться. "Это не спарринг — мы продолжим", — ответил я. Возможно, он не понял мой английский.

После боя я немного потерял контроль над собой. Перед боем отец говорил мне: "Расслабься, не слушай его. Просто делай свое дело". И когда мой отец хотел наказать меня за мое поведение после поединка, я сказал ему: "Эй, мы не говорили о том, что я должен делать после боя, — только о том, что во время боя". Что случилось, то случилось", — сказал Нурмагомедов 15 MOF.