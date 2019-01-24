Чемпион UFC провалил допинг-тест

Боец UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс по прозвищу «Кости» провалил допинг-тест в день взвешивания перед боем против шведа Александра Густафссона, в котором одержал победу и получил чемпионский пояс, сообщает портал MMAfighting. В организме спортсмена обнаружены следы стероидов, но наказывать его никто не будет.

В пробах Джонса эксперты нашли 33 пикограмма метаболита туринабола, вещества улучшающего выносливость атлетов. Однако WADA претензий к бойцу не имеет, поскольку, по мнению учёных, в организме спортсмена зафиксирован так называемый «пульсирующий» метаболит запрещённого вещества, который «то появляется, то исчезает из крови чемпиона». В доказательство эксперты приводят результаты отрицательного допинг-теста, сделанного в день поединка.

Впервые метаболиты туринабола были обнаружены в крови Джонса в сентябре 2017 года после чемпионского боя против Даниэля Кормье. За нарушение антидопинговой политики спортсмен был отстранен от участия в турнирах на 15 месяцев.

"Мы уже наказали Джона за метаболит М3, который долго задерживается в организме. Нет никаких оснований, чтобы наказывать его дважды за одно и то же", — заявил глава Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостер.

В следующем бою Джонсу предстоит защищать титул чемпиона против британца Энтони Смита на турнире UFC 235 2 марта.