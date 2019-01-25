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Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора 

News.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов по-новому объяснил выбор секунданта ирландца Конора Макгрегора Дилана Дэниса для прыжка на него после боя в Лас-Вегасе.
По словам Нурмагомедова, он не слышал Дэниса во время поединка, хотя ранее именно его провокационные речи назывались причиной нападения. Новое объяснение начала драки кроется в возрасте Дэниса.
«Я прыгнул на него, потому что остальные секунданты и тренеры Макгрегора слишком старые. А он почти моего возраста, поэтому я выбрал его», — сказал россиянин MMA Junkie.
Нурмагомедов добавил, что ему не нравится ни один член команды ирландца, не только Дэнис.
Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе 7 октября 2018 года. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка. И россиянин, и ирландец в качестве санкций отстранены от боёв организации. Они ожидают решения по этому делу. Атлетическая комиссия Невады рассмотрит его 29 января.
Как писал News.ru, агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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