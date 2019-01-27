Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером 

RT на русском + ещё 149 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Питер Тайссе, тренер российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко, рассказал о состоянии здоровья своего подопечного после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
«Всё хорошо. Единственное — есть рассечение. Ему наложили девять швов», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Поединок с Бейдером состоялся в Лос-Анджелесе. Американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.
Ранее в RCC не исключили возможности приглашения Емельяненко в организацию.
RT на русском: последние новости
Что говорили после поражения Емельяненко в финале Гран-при Bellator Валуев ожидал, что Емельяненко проиграет Бейдеру Глава FIAS назвал Емельяненко и Нурмагомедова самыми известными представителями самбо
MMA , Федор Емельяненко
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Опубликовано видео нокаута Емельяненко
MMA
Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко
Бокс
«Ему нечего стыдиться»: что будет с Федором Емельяненко
MMA Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Страшный сон Тутберидзе: у Европы новая чемпионка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение