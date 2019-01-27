Емельяненко наложили девять швов после боя с Бейдером

Питер Тайссе, тренер российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко , рассказал о состоянии здоровья своего подопечного после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.

«Всё хорошо. Единственное — есть рассечение. Ему наложили девять швов», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поединок с Бейдером состоялся в Лос-Анджелесе. Американец нокаутировал Емельяненко в первом раунде и стал обладателем двух чемпионских поясов в тяжёлом весе Bellator. Для Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

Ранее в RCC не исключили возможности приглашения Емельяненко в организацию.