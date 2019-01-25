Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко Джерри Миллен опроверг информацию о том, что спортсмен может сняться с поединка против американца Райана Бэйдера из-за плохого самочувствия.

О возможном отказе от поединка ранее сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер. По его сведениям, россиянину стало плохо в отеле.

«Это неправда! С Фёдором все хорошо и он готов к бою», — написал Миллен в Twitter.

Бой Бэйдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко, писал News.ru.