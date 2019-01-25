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Макгрегор отыскал себе пьющего соперника 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на вызов американца Дональда Серроне. Запись доступна в Twitter-аккаунте бойца.
35-летний Серроне опубликовал фото в Instagram с отсылкой к пресс-конференции Макгрегора накануне боя с Хабибом Нурмагомедовым, где ирландец предлагал сопернику, который исповедует ислам, выпить виски.
«Не волнуйся, Конор. Я буду пить с тобой на прессухе. Готовь "Бадвайзер"!», — написал Серроне. Оба спортсмена выступают в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Макгрегор ответил американцу. «Похоже, намечается вечеринка!», — написал он в Twitter.
30-летний ирландец — основатель собственного бренда виски Proper 12. Этот напиток Макгрегор принес на пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым. Россиянин отказался от алкоголя. В поединке с Нурмагомедовым Макгрегор проиграл. Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Серроне одержал 35 побед и потерпел 11 поражений по правилам MMA. У Макгрегора 21 победа и четыре поражения. Ирландец — бывший чемпион UFC сразу в двух весовых категориях.
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MMA , Конор Макгрегор
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