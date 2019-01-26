Секунданта Нурмагомедова заподозрили в избиении блогера 

Секундант российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Магомед Магомедов подозревается в избиении дагестанского блогера, участника лиги КВН Эльдара Иразиева. Об этом сообщает портал Chernovik.net.
По информации портала, Нурмагомедов дружил с Иразиевим, но остался недоволен "не правдивыми высказываниями о себе" и пригласил комика на беседу. Во время беседы Иразиев сказал Нурмагомедову, что если высказывание его задело, то он приносит извинения. Однако в этот момент на Иразиева напала толпа и жестоко избила. Отмечается, что среди нападавших были поклонники бойца и его секундант Магомед Магомедов.
Как передает портал kavkazr.com, в пресс-службе дагестанского МВД заявили, что к ним не поступала информация о нападении.