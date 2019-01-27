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Емельяненко не пришел на пресс-конференцию после поражения Бейдеру 

SPORT24.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не пришел на пресс-конференцию после боя с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
Емельяненко потерпел поражение от Бейдера нокаутом на 35-й секунде боя. Позднее стало известно, что российский боец получил серьезное рассечение над левым глазом, которое пришлось зашивать.
Бейдер присутствовал на пресс-конференции после победы над Емельяненко, как и глава Bellator Скотт Кокер.
Емельяненко нокаутирован в США. Его сопернику хватило 35 секунд и одного удара
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MMA , Федор Емельяненко
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