Емельяненко не пришел на пресс-конференцию после поражения Бейдеру

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко не пришел на пресс-конференцию после боя с американцем Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Емельяненко потерпел поражение от Бейдера нокаутом на 35-й секунде боя. Позднее стало известно, что российский боец получил серьезное рассечение над левым глазом, которое пришлось зашивать.

Бейдер присутствовал на пресс-конференции после победы над Емельяненко, как и глава Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко нокаутирован в США. Его сопернику хватило 35 секунд и одного удара