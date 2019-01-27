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Валуев предсказал поражение Емельяненко и объяснился 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator 214 от американца Райана Бейдера.
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Валуев заявил, что с самого начала знал, что Емельяненко проиграет.
«Я смотрел соперника, скорость выше, тут еще и в силу возраста можно отнести поражение», — приводит слова бывшего боксёра Sport24.
Экс-спортсмен добавил, что Емельяненко всё равно достоин уважения, так как он никогда не выбирает соперников полегче и выходит только против сильнейших. Валуев подчеркнул, что на месте бойца уже бы завершил карьеру.
Бой Бейдера и Емельяненко прошёл в Лос-Анджелесе 27 января. Американец нокаутировал россиянина за 34 секунды.
Как сообщал News.ru, нокаутированный Емельяненко может завязать со спортом.
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