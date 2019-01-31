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Глава UFC отреагировал на дисквалификацию Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 185 30 минут назад
Фото: USA Today Sports
Глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада об отстранении россиянина Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев. Его слова приводит MMA Fighting.
«Для меня удивителен срок дисквалификации Хабиба. Штраф в полмиллиона долларов и шесть месяцев отстранения, даже если он согласится на социальные работы. Это слишком сурово, на мой взгляд. Но мы имеем то, что имеем», — заявил Уайт.
Глава UFC встал на защиту спортсменов.
«Это борьба. Как ни крути, но это борьба. Иногда встречаются ситуации, когда бойцы не любят друг друга. Так было и в этот раз. Все, что мы делаем, это борьба. Бойцы привыкли говорить друг другу гадости, от этого не уйти», — добавил он.
О дисквалификации Нурмагомедова стало известно 29 января. Боец был наказан за инцидент на турнире UFC 229, где он победил ирландского бойца Конора Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации в легком весе. После поединка россиянин напал на спарринг-партнера Макгрегора Дилона Дэниса и вызвал драку между тренерами и другими спортсменами.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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