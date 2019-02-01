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В UFC назвали условия боя Макгрегора с Нурмагомедовым 

Рамблер + ещё 138 1 час назад
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что второй бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора может состояться, но только после их поединков с другими бойцами. Об этом сообщает ESPN.
По мнению Уайта, сначала Нурмагомедов должен встретиться с Тони Фергюсоном, а Макгрегор — с Дональдом Серроне. Если и россиянин, и ирландец одержат победы, им устроят новый поединок.
Нурмагомедов 6 октября прошлого года одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC.
После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.
В январе 2019-го Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наказала Нурмагомедова и Макгрегора за драку. Россиянина отстранили от боев на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, а ирландец получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в 50 тысяч.
Ранее Нурмагомедов заявлял, что ирландец не заслужил реванша. По его словам, перед боем Макгрегор «очень много говорил», но в клетке так и не смог ничего сделать.
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MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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