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Валуев ожидал, что Емельяненко проиграет Бейдеру 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ©mmafighting.com
Двукратный чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе.
«Так и думал, что Фёдор проиграет. Я смотрел соперника, скорость выше, тут ещё и в силу возраста можно отнести поражение», — цитирует депутата Sport24.
Он также заявил, что на месте Емельяненко закончил карьеру раньше. При этом он отметил, что поддерживает соотечественника. По его словам, Емельяненко сделал мужественный шаг и выходил на поединки всегда с сильными оппонентами.
«Это спорт, нужно понимать, что можешь как и выиграть, так и проиграть. Не надо готовить себя к этому, но нужно всегда понимать, что поражение может случиться и с тобой, как и с любым другим», — сказал Валуев.
Ранее Эдгард Запашный рассказал, что Емельяненко собирается делать после поражения от Бейдера.
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MMA , Николай Валуев , Эдгард Запашный , Федор Емельяненко , Госдума
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