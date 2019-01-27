Валуев ожидал, что Емельяненко проиграет Бейдеру

«Так и думал, что Фёдор проиграет. Я смотрел соперника, скорость выше, тут ещё и в силу возраста можно отнести поражение», — цитирует депутата Sport24.

Он также заявил, что на месте Емельяненко закончил карьеру раньше. При этом он отметил, что поддерживает соотечественника. По его словам, Емельяненко сделал мужественный шаг и выходил на поединки всегда с сильными оппонентами.

«Это спорт, нужно понимать, что можешь как и выиграть, так и проиграть. Не надо готовить себя к этому, но нужно всегда понимать, что поражение может случиться и с тобой, как и с любым другим», — сказал Валуев.