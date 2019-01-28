«Через пару недель все заживет»: что делать Емельяненко дальше

Российский боец Федор Емельяненко потерпел тяжелое поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, оказавшись в нокауте за 35 секунд. «Газета.Ru» разбирается, стоит ли Последнему императору заканчивать на этому свою славную карьеру.

27 января в Лос-Анджелесе 35-летний американец Райан Бейдер в бою за титул чемпиона Гран-при Bellator в тяжелом весе за 35 секунд нокаутировал 42-летнего россиянина Федора Емельяненко, закончив, как считают многие, карьеру российской легенды смешанных единоборств.

«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом неглубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет, — сказал после боя сам Емельяненко в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

— Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля божья».

Что ж, поражение Последнего императора вышло сокрушительным и безоговорочным, но что дальше? Стоит ли ему действительно закончить выступления на такой ноте, а если продолжать, то в какой организации и каком формате?

В поражении Федора от Бейдера самым страшным и неприятным моментом стала безоговорочность, с которой американец растоптал российского бойца.

Емельяненко вышел на этот поединок неготовым. Ну или просто так повернулись обстоятельства, но после 25-секундного танца на канвасе без каких-то активных действий, первый же удар Бейдера нашел цель, оказавшись роковым.

Емельяненко свалился в нокдаун с рассеченной бровью и тут же был добит соперником. Все, финал во всех смыслах этого слова.

Что-то подобное по впечатлениям от формы Емельяненко мы видели после его предыдущего возвращения в смешанные единоборства после трехлетней паузы в карьере с 2012 по 2015 годы.

Сначала был неубедительный бой с «пустым» индийцем Джайдипом Сингхом, затем вызвавшая резонанс мирового значения из-за спорности решения арбитров победа над бразильцем Фабио Мальдонадо в локальному шоу российского промоушена Fight Nights.

Поединок стал известен не только возмущением бразильского бойца и протестом на результат мировой ассоциации ММА (WMMAA), отклоненный Союзом ММА России, который тогда возглавлял сам Емельяненко-старший, но и знаменитой фразой окровавленного, всего в синяках, Федора: «Пропустил маленько».

Несмотря на это Последний император после этого выбирал, с каким из двух главных мировых промоушенов ему подписать контракт. В итоге c UFC он, к сожалению многих, так и не договорился, зато заключил договор с Bellator.

И в первом же своем бою под эгидой этой организации Федор всего за 74 секунды уступил ударным нокаутом Мэтту Митриону.

Однако затем начался Гран-при в тяжелом весе, и там Емельяненко продемонстрировал выступление совсем иного уровня, сверхуверенно одолев сначала Фрэнка Мира, а затем Чела Соннена.

Все ждали финала с Бейдером (в полуфинале, кстати, разбившего Митриона в одну калитку, хоть и без нокаута), где именно россиянин считался фаворитом у букмекеров. Наверное, еще и поэтому поражение Федора вызвало такой шок у общественности.

Но надо понимать, что Бейдер — очень опасный боец, который давным-давно не проигрывал, а UFC не продлил с ним контракт только из-за его незрелищного стиля. При этом внутри восьмиугольника Райан производит впечатление настоящей машины, не знающей ни слабости, ни сострадания. В свои 35 лет он находится на пике формы и является одним из самых опасных бойцов мира, отныне владея титулами Bellator сразу в двух весовых категориях.

В самом по себе поражении Емельяненко от такого соперника нет ничего страшного или позорного. Другое дело, что Федор уже совсем немолод, а значит не становится сильнее. Скорее, наоборот.

Емельяненко — боец уникальный. На нем выросло целое поколение звезд ММА, которые до сих пор боготворят российского богатыря.

На протяжении всей карьеры слегка напоминающий комплекцией и выражением лица Винни-Пуха боец поражал тем, как он разбивал гораздо более грозных с виду и по котировкам букмекеров соперников.

Федор — универсал, который всегда сражается до конца и остается опасным в любой, даже безнадежной ситуации. Спросите у Андрея Орловского (если, конечно, не боитесь нарваться на ярость белорусского бойца).

Карьера Емельяненко, безусловно, останется великой, и поражение от Бейдера, даже если оно станет финальной точкой, точно ее не девальвирует. Сам россиянин еще до боя намекал о том, что годы берут свое и он близок к решению закончить.

Куда хуже будет, если Емельяненко продолжит выступления и будет встречаться на местечковом уровне со слабыми оппонентами. Такие победы не принесут славы, а только подпортят репутацию.

Посмотрите на Роя Джонса-джуниора: сейчас при взгляде на него в первую очередь видится постаревший и резко сдавший боксер, не пойми для чего по-прежнему выходящий на ринг. А ведь речь идет о человеке, которого многие в середине 2000-х называли лучшим боксером всех времен! Кто скажет такое теперь?

Правда, возможен и вариант, при котором Федор останется в Bellator и примет участие в следующем Гран-при, сражаясь с сильнейшими бойцами дивизиона.

Если в такой компании он опять сможет добраться до финала — это будет невероятно. И невероятно круто. Вот только стоит ли игра свеч?