Друзья Нурмагомедова жестоко отомстили блогеру за критику

Пострадавший успел сделать видеообращение

В Дагестане разгорается скандал, связанный с окружением чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова . Стало известно о нападении друзей бойца на блогера и комика блогера Эльдара Иразиева

Так Иразиеву отомстили за нелицеприятные слова о Нурмагомедове. Блогер даже успел принести извинения Хабибу, но поклонники бойца все равно избили комика. Среди нападавших оказался и секундант Нурмагомедова — Магомед Магомедов , передает сайт Chernovik.

О произошедшем рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. По его словам, это произошло 23 января. Позднее он сообщил, что Иразиев уехал на лечение.