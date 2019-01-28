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Друзья Нурмагомедова жестоко отомстили блогеру за критику 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Пострадавший успел сделать видеообращение
В Дагестане разгорается скандал, связанный с окружением чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Стало известно о нападении друзей бойца на блогера и комика блогера Эльдара Иразиева.
Так Иразиеву отомстили за нелицеприятные слова о Нурмагомедове. Блогер даже успел принести извинения Хабибу, но поклонники бойца все равно избили комика. Среди нападавших оказался и секундант Нурмагомедова — Магомед Магомедов, передает сайт Chernovik.
О произошедшем рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиль Хадулаев. По его словам, это произошло 23 января. Позднее он сообщил, что Иразиев уехал на лечение.
"Там с глазом чуть проблема", — подчеркнул общественный деятель в своем Facebook.
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