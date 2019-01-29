СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашения с комиссией штата Невада

Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и не будут присутствовать на ее заседании.

Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Во вторник члены NSAC решат, принять условия соглашения или нет.

Против Нурмагомедова возбуждено дисциплинарное расследование из-за его прыжка после боя с Макгрегором 6 октября. Ему грозит дисквалификация.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему понравилось бить Конора Макгрегора.