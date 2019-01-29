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СМИ: Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашения с комиссией штата Невада 

RT на русском + ещё 13 4 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и не будут присутствовать на ее заседании.
Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.
Во вторник члены NSAC решат, принять условия соглашения или нет.
Против Нурмагомедова возбуждено дисциплинарное расследование из-за его прыжка после боя с Макгрегором 6 октября. Ему грозит дисквалификация.
Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему понравилось бить Конора Макгрегора.
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