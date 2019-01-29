Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова

Макгрегора отстранили от боев на полгода. Его штраф в 10 раз меньше, чем у Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 6 месяцев Атлетической комиссией штата Невада. Ирландца наказали за драку с членами команды Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.

После победы Нурмагомедова над ирландцем, члены команды россиянина вылезли в октагон, где Макгрегор вступил с ними в потасовку. Сам Хабиб в это время пытался подраться с секундантом Конора в зрительном зале. Россиянин за это был отстранен на 9 месяцев.

Макгрегор также оштрафован на $ 50 тыс. Штраф Нурмагомедова оказался в 10 раз больше.

Нурмагомедов отстранен на 9 месяцев и оштрафован на $ 500 тыс. за беспорядки после боя с Конором