Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова

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Макгрегора отстранили от боев на полгода. Его штраф в 10 раз меньше, чем у Хабиба 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 6 месяцев Атлетической комиссией штата Невада. Ирландца наказали за драку с членами команды Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229.
После победы Нурмагомедова над ирландцем, члены команды россиянина вылезли в октагон, где Макгрегор вступил с ними в потасовку. Сам Хабиб в это время пытался подраться с секундантом Конора в зрительном зале. Россиянин за это был отстранен на 9 месяцев.
Нурмагомедова наказали
Макгрегор также оштрафован на $ 50 тыс. Штраф Нурмагомедова оказался в 10 раз больше.
Нурмагомедов отстранен на 9 месяцев и оштрафован на $ 500 тыс. за беспорядки после боя с Конором
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Кадыров: «Не удивлен, что Емельяненко проиграл. Он начал больше заниматься политикой и саморекламой» «Разбудите, когда это закончится». Нурмагомедов с юмором отнесся к дисквалификации «Хабиба там не было, на нем хотят сделать хайп». Отец чемпиона UFC — о скандале с избиением комика
MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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