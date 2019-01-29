Команда Нурмагомедова не будет подавать апелляцию на дисквалификацию бойца

Команда Хабиба Нурмагомедова не будет оспаривать девятимесячную дисквалификацию российского бойца смешанного стиля, а также годичное отстранение Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Во вторник Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс. за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором . Бойцы Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, которые также принимали участие в потасовке, дисквалифицированы на год и оштрафованы на $25 тыс. каждый.

"Возможность подать апелляцию есть, но мы не будем оспаривать вердикт. Нас возмутили сроки дисквалификации Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, это несправедливо", — сказал Магомедов.

Тухугов является бойцом UFC. Он не выступал с 2016 года из-за дисквалификации после положительной допинг-пробы. Абубакар Нурмагомедов является бойцом организации PFL. Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в ночь на 7 октября 2018 года (по московскому времени), победив в Лас-Вегасе Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.